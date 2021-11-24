تفقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، المهندس عبدالله الويمني، صباح أمس الثلاثاء، سير العمل في كل من المسلخ النموذجي وأسواق الخضار وسوق المواشي في مدينة أبها، وذلك برفقة نائب المدير العام المهندس محمد آل محسن عسيري المسؤول عن ملفات نقل الاختصاصات إلى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وكذلك مدير إدارة الأسواق والمسالخ الدكتور جابر حمزة عسيري والدكتور علي البريك عسيري والدكتور عبدالله سفر الشهراني.

الاطلاع على المرافق:

واطلع الويمني والفريق المرافق خلال جولته، على كافة أقسام المسلخ وصالات الذبح والمراحل التي تمر بها وكذلك خطوات الكشف البيطري للتأكد من سلامة المواشي قبل وبعد الذبح، كما ضمت الزيارة سوقي المواشي والخضار بأبها وشملت كافة أركانها وجوانبها.

من جهته، قال المهندس الويمني: إن الهدف من هذه الجولة هو الوقوف على العمل في أسواق النفع العام ووضع كل إدارة أمام اختصاصاتها ومسؤولياتها للقيام بمهامها بكل يسر وسهولة وتحقيق الهدف الأسمى وهو تحويل أسواق النفع العام في المنطقة إلى أسواق نموذجية وبيئة جاذبة سواء للبائعين أو للمشترين، بما يضمن انسيابية العمل وسلامة وجودة ما يقدم فيها، مشيدًا بالحماس والتعاون الذي وجدهما من كافة الجهات.