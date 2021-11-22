وقعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية تنص على تقديم دعم مالي لمندوبي التوصيل السعوديين العاملين في التطبيقات المسجلة لدى الهيئة والحاصلين على وثيقة العمل الحر المقدمة من قبل وزارة الموارد البشرية وذلك بعد تنفيذ عدد محدد من طلبات التوصيل بشكل شهري.

أهداف المذكرة

وتهدف المذكرة الموقعة إلى تشجيع الشباب السعودي في تنويع مصادر الدخل ومواكبة النمو المتصاعد في تطبيقات التوصيل وذلك وفق مسارين يصل إجمالي الدعم المالي فيهما إلى 3 آلاف ريال شهريا لكل متقدم.

ووقع من طرف الهيئة عبدالرحمن المبارك نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المساعد للبريد فيما مثل المهندس ماجد الضحوي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكيل الوزارة للتوطين ومثّل صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” فراس أبا الخيل المدير التنفيذي للأعمال.