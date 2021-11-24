وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم مذكرة تعاون مشترك مع الهيئة العامة للأوقاف وذلك في مقر المركز بالرياض.

وقد وقّع المذكرة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، فيما وقّعها عن الهيئة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

تفاصيل إنشاء الصندوق الوقفي

وتهدف المذكرة لتأسيس صندوق وقفي للأعمال الإنسانية والإغاثية والخيرية، حيث سيعمل الجانبان على تحديد وتفصيل طبيعة الأدوار الأساسية ضمن خطة العمل تشمل نظام الصندوق ودراسة الأطر القانونية والتنظيمية والتشغيلية والمالية له.

كما سيتم عمل تقرير مفصل للنتائج بعد توقيع هذه المذكرة بثلاثة أشهر لتحقيق أهدافها بما يضمن نجاح تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المتوخاة.

جهود مركز الملك سلمان

ويأتي ذلك في إطار البرامج المشتركة التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة مع الجهات المعنية الداخلية والخارجية لتعزيز العمل الإنساني وتوسيع آفاقه.