أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن إقامة مزاد علني لبيع بضائع متنوعة في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة، أن المزاد سيقام يوم الثلاثاء 25 ربيع الآخر الموافق 30 نوفمبر، في تمام الساعة الرابع مساء في ساحات جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

ضوابط واشتراطات:

وتابعت أنه على الراغبين في دخول المزاد الالتزام بالضوابط والاشتراطات التالية:

– دفع مبلغ تأمين إلزامي بقيمة 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

– إخراج البضائع من الجمرك ودفع كامل القيمة.

– دفع عمولة السعي وقدرها 2.5% علاوة على قيمة البيع.

– يجب على المشتري إخراج البضائع المباعة من الميناء خلال 5 أيام.

– سيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

– يشترط التسجيل المسبق لحضور المزاد.