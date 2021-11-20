أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم السبت، عن إقامة مزاد علني لبيع “سيارات تشليح” في جمرك جسر الملك فهد.

وأضافت الهيئة، أن المزاد سيقام يوم الثلاثاء 25 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 30 نوفمبر 2021م، بساحات جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

ضوابط وشروط الدخول:

وأشارت إلى أن الضوابط والاشتراطات للدخول تشمل ما يلي:

– دفع مبلغ تأمين إلزامي بقيمة 10 آلاف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

– إخراج السيارات من الجمرك ودفع كامل القيمة.

– دفع عمولة السعي وقدرها 2.5% علاوة على قيمة البيع.

– يجب على المشتري إخراج السيارات المباعة من الميناء خلال 5 أيام.

– البيع لمحلات التشليح فقط ومن لا يحمل رخصة تشليح لا يحق له المزايدة.

– سيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

– يشترط التسجيل المسبق لحضور المزاد.