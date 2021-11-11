أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الخميس، عن إقامة مزاد علني لبيع “سيارات وبضائع منوعة” في جمرك البطحاء، وفق الضوابط والاشتراطات.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن المزاد سيكون يوم الأحد 16 ربيع الثاني 1443 هجريًا في الساعة العاشرة صباحًا بجمرك البطحاء.

شروط الدخول

وأشارت إلى شروط الدخول في المزاد التقيد بالضوابط وتتضمن دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدّق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإخراج البضائع والسيارات من الجمرك ودفع كامل القيمة.

وتشمل الشروط أيضًا دفع عمولة السعي وقدرها 2.5 % علاوة على قيمة البيع، كما شددت: “يجب على المشتري إخراج السيارات المُباعة خلال خمسة أيام للسيارات برسم الوارد، و20 يومًا برسم الصادر، وسيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها، ومن ثَم عرضها للبيع مرة أخرى”.

ودعت إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، وفق توجيهات وزارة الصحة، كما اشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.