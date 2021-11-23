تشير الإحصائيات الحديثة إلى أن 80% من المتسوقين عبر الإنترنت بدأوا بالشراء بعد تأثرهم بواحد أو أكثر من كوبونات الخصم، وهذا يعني أن المتاجر الإلكترونية قد تمّكنت من النجاح في استقطاب العملاء فقط من خلال الأكواد المروجة لتجارتهم دون الحاجة إلى الإعلان، وهي رموز كوبونات الخصم التي أبدت نقلةً كبيرةً في عالم التسوق أون لاين، نذكر من أشهر هذه الكوبونات; كود خصم نون السعودية، كود خصم ليفل شوز، كوبون خصم سيفي وغيرها.

أهمية الكوبونات

كما تُعد الكوبونات وسيلةً للاحتفاظ بالعملاء المخلصين ويُمكن اعتبارها شكر على تسوقهم وثقتهم في منتجات المتجر، حيث صرَّح عددٌ لا بأس به من العملاء عن أن تفاعل الشركات معهم ومفاجأتهم بشكل مستمر بالعروض والهدايا وأكواد الخصم يبث في داخلهم حافزاً للشراء ثانيةً.

كما أن الكوبونات تزيد من ربح الشركات على الرغم من الخصومات الهائلة التي تقدمها، ومن ناحيةٍ أخرى يرى المتسوقون أنها فرصة لا يجب تفويتها، فالكُوبونات على سبيل المثال تمّكنهم في كثيرٍ من الأحيان من شراء أكثر من منتج بنفس السعر بدلاً شراء منتج واحد فقط.

وتعتمد العديد من المتاجر المشهورة والأخرى الصاعدة على كوبونات الخصم، وهو ما يُبرز أهميتها لدى العميل والمّتجر على حدٍ سواء في عملية التجارة الإلكترونية منها، ونذكر أنواع من الكوبونات مثل: كود خصم ليفل شوز، كود خصم سيفي، كود خصم وجوه.

الاستفادة قصوى من كوبونات الخصم

لتحقيق المنفعة من كوبون الخصم دون الوقوع في فخ إنفاق المال دون داعي لمجرد الحصول على التخفيض، يجب أولاً معرفة الوقت المناسب للشراء: مثل انتظار التخفيضات الموسمية على السلع للحصول على أكبر تخفيض.

يُمكن استعمال الكوبونات عند شراء سلع كثيرة لمرة واحدة، أو شراء السلع الموسمية في غير موسمها لتكون أقل سعر بكثير في موسمها، كما يُساعد تحديد نوع الكوبون وتاريخ صلاحيته في تحديد الوقت المناسب لاسّتخدامه.

من المهم دراسة التفاصيل المتعلقة بالكوبون، إذا كان لنوع معين من المنتجات أو على جميع المنتجات في المتجر، ويُمكن القيام برسم جدول يُبين رمز الكوبون، تاريخ الصلاحية، النوع وتفاصيل الخصم، ثم الاحتفاظ به على ملف في الكمبيوتر يسهل الوصول إليه عند إتمام التسوق.

استخدام أكثر من كوبون خصم ممكن على بعض المتاجر، ويُمكن استغلال ذلك عبر تطبيق كود خصم على كل سلعة على حدة ثم استعمال كوبون خصم على الطلبية ككل.

في النهاية يجب التخطيط لعملية التسوق وموعدها، فَالتوفير لا يعني شراء أي سلعة عليها تخفيض، بل إمكانية الحصول على منتجات بسعر مخفض دون مغالاة، كما يجب الانتباه لكتابة الكود في المربع المخصص الذي قد يكون غير ملحوظ في بعض الأحيان على الموقع، ثم التحقق من تطبيق الخصم على قيمة المنتجات قبل الانتقال للإتمّام الشراء.

منصة نون.. موقع الكتروني شامل لكل احتياجاتك

نون هو منصة التسوق الإلكتروني في الشرق الأوسط. تسوق الأزياء والإلكترونيات والجمال ومنتجات المنزل ومنتجات الأطفال المفضلة لديك عبر الإنترنت في الرياض وجدة وباقي مناطق السعودية.

تخيل مركزًا للتسوق حيث يمكنك العثور على كل شيء حرفيًا ، والأسعار رائعة مع خصومات إضافية إذا قمت بتطبيق كوبون خصم الترويجي خاص بالموقع. ماذا ترتبط به؟ حشود من الناس، ربما؟ إضافة إلى ذلك لست مضطرًا للتسوق بين حشود من الناس مع موقع نون، لأنه عبارة عن مركز تسوق اونلاين، يمكنك التسوق براحة في منزلك أو مكتبك. بعدة نقرات فقط، ستحصل على كل ما تحتاجه ، ولن تنفق ثروة على ذلك.

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متجر ليفل شوز.. أرقى ماركات الأحذية

ليفل شوز Level shoes أحد أرقى متاجر الأحذية في الشرق الأوسط حيث يجمع بين أكثر من 150 ماركة عالمية مرموقة في عالم الأحذية بتنوع تصاميمها، منها الرياضية، أحذية السهرة، الصنادل، أحذية الأطفال وغيرها، إلى جانب الإكسسوارات الرجالية والنسائية.

يُقدم متجر ليفل شوز الشحن المجاني لدول الشرق الأوسط عندما تفوق قيمة الطلبية 500 ريال سعودي أو ما يُعادلها من العملات، مع سياسة إرجاع سلسة عند وجود مشكلة في الشحنة.

يُمكن استخدام كود خصم ليفل شوز ALM عند التسوق من على المتجر للحصول على خصم بقيمة تصل إلى 10% على جميع المنتجات.

متجر سيفي للأناقة والموضة

متجر سيفي أو Sivvi واحد من بين العديد من المتاجر الإلكترونية التي تتوفر في منطقة الشرق الأوسط لبيع الملابس لجميع الفئات من نساء، رجال وأطفال، بالإضافة إلى الإكسيسوارات، الأحذية، منتجات العناية الشخصية، مستحضرات التجميل وغيرها لأكثر من 100 ماركة عالمية مشهورة.

كما يعرض المتجر أزياء فخمة لكبار المصممين العرب والأجانب في العالم بأسعار مغرية جداً مقارنةً بالمتاجر الأخرى، ولمزيد من التميز في الوسط يسعى سيفي لتقديم أسرع خدمة شحن في المنطقة ليكون الأفضل بالنسبة للعملاء.

كما يدعم سيفي استخدام كوبونات الخصم مثل كود خصم سيفي يتراوح من 25% إلى 30% على منتجات الموقع.

أنواع كوبونات الخصم

هل أنت من المتسوقين عبر الشبكة العنكبوتية أو تنوي الشراء عن بعد وتريد معرفتك بأنواع الكوبونات التي تُوفر لك المال عند شراء المنتجات أو الخدمات؟، عليك أولاً تحديد أي نوع من الكوبونات عليك استخدامها لتحقيق أقصى استفادة.

يُمكن معرفة أنواع الكوبونات المنتشرة من خلال ما يلي لاختيار المناسب عند القيام بالتسوق:

كوبون يوفر خصم مالي: يقوم هذا الكوبون بخصم مبلغ محدد من المال، مثل خصم 15 دولار على قيمة الطلبية عند استخدام كود الخصم.

كوبون يوفر خصم بالنسبة: أكثر أنواع الكوبونات انتشاراً في السوق الإلكترونية، وتكون نسب الكوبونات متفاوتة كَخصم 30% على جميع منتجات المتجر، أو 15% على منتجات معينة وغيرها.

كوبون خصم خاص وحصري: يتم تقديمه لعدد محدد من العملاء من خلال مشاركة كود خصم أو رابط شراء في البريد الإلكتروني للعملاء، ويُمكن الحصول عليه غالباً إذا كنت عميل وفي للمتجر الإلكتروني.

كوبون خصم الشكر: يتم الحصول على كوبون الشكر في الغالب بعد القيام بالشراء لعملية التسوق القادمة من المتجر، ويحصل على هذا الكوبون العملاء المخلصين للمتجر.

كوبون خصم ترحيبي: يتم تقدّيمه للعملاء عند الشراء أول مرة، أو عند إطلاق متجر إلكتروني جديد كَتقديم خصم هام لأول 50 عميل مثلاً عند استعمال كود الخصم.

كوبون لشراء المزيد من المنتجات: يتم تقدّيمه للعملاء بعد إتمام الشراء لأول مرة كَتحفيز لشراء منتجات إضافية.

تأتي أهمية استخدام كوبونات الخصم خلال عملية التسوق الإلكتروني من قيمة التوفير الذي تُمكن من تحقيقه، والذي لا يكون مُمكناً إلا إذا كانت عملية التسوق منظمة ترتكز على خطة محكمة لا يجب الحياد عنها كي لا يسقط المتسوق في فخ الشراء دون غاية.