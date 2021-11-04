قام مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، الدكتور خالد بن حسين البياري، والوفد المرافق له بجولة على معرض الدفاع والأمن الدولي (FEINDEF 21) المقام في العاصمة الإسبانية مدريد، والذي يقام خلال الفترة 3- 5 نوفمبر 2021م.

وكان في استقبال معاليه الملحق العسكري السعودي لدى مملكة إسبانيا العميد الركن خالد الغفيلي، حيث زار المعالي الوفد جناح الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) في المعرض، والتقى بالرئيس التنفيذي المهندس وليد بن عبدالمجيد أبو خالد وعدد من المهندسين ضمن برنامج التدريب على رأس العمل.

وضم الوفد السعودي، وكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح الأستاذ إبراهيم بن أحمد السويد، وعددًا من الضباط والمسؤولين في رئاسة هيئة الأركان العامة وأفرع القوات المسلحة.

يذكر أن المعرض يهدف إلى الترويج للتقنيات الحديثة والابتكار وإقامة الشراكات الإستراتيجية وتوثيق التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين الدول، والشركات، والمنظمات المهتمة في مجالات الدفاع والأمن، وبحضور وفود من عدد من الدول العالمية المهتمة في المجالات الدفاعية.