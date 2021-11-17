أكد بول بنين، مستثمر بريطاني في نيوم، أن حجم المشاريع التي يطرحها نيوم تهم المنافسين والشركاء.

وتابع خلال لقائه على قناة العربية أن هذه فرصة تأتي مرة في الحياة خاصة للصناعة التي ننخرط بها، مشيرًا إلى أن حجم المشاريع التي يطرحها نيوم لا تهمنا نحن فقط بل منافسينا أيضًا.

ولفت إلى أن التطور والطلب الذي تقدمه نيوم لا نقدر على مواكبته وحدنا فنحن ندعو منافسينا وسنعاملهم شركاء لتنفيذ رؤية نيوم.

إنشاء أوكساچون:

وأعلن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إنشاء مدينة نيوم الصناعية “أوكساچون” التي تشكل خطوة أخرى ضمن مخطط نيوم الرئيسي، وتستهدف تقديم نموذج جديد لمراكز التصنيع المستقبلية وفقًا لإستراتيجية نيوم المتمثلة في إعادة تعريف الطريقة التي تعيش وتعمل بها البشرية في المستقبل.

موقع مدينة أوكساچون:

وتحتل “أوكساچون” منطقة كبيرة في الركن الجنوبي الغربي من نيوم، وتتركز البيئة الحضرية الأساسية حول الميناء المتكامل ومركز الخدمات اللوجستية الذي سيضم غالبية سكان المدينة الصناعية، ويقلل التصميم الثُّماني الفريد للمدينة من أي تأثيرات على البيئة، حيث سيوفر أفضل ما يمكن من استخدامات الأراضي، لدعم توجه نيوم في الحفاظ على ما نسبته 95% من البيئة الطبيعية، كما تشكل المدينة أكبر هيكل عائم في العالم وتعد مركزًا لتطوير نيوم لـ“الاقتصاد الأزرق” وذلك بالاعتماد على البحار في تحقيق التنمية المستدامة، مما يعكس تركيز نيوم على التطوير الإبداعي والمبتكر.