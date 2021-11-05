أكد عبدالعزيز المهباش، المستشار في الموارد البشرية، أن الكفاءات السعودية اختلفت كثيرًا عن ذي قبل، وهو أحد أسباب ارتفاع نسبة التوطين في القطاع الخاص إلى 23.59% خلال الربع الثالث من العام الجاري.

فيديو | مستشار في الموارد البشرية لـ #نشرة_النهار:

لدينا طاقة شبابية سعودية مبدعة قادرة على العمل في شتى المجالات#الإخبارية pic.twitter.com/PU9qaIglft — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 5, 2021

طاقة شبابية مبدعة:

وقال المهباش خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية: إن المملكة لديها طاقة شبابية مبدعة قادرة على العمل في شتى المجالات، موضحًا أن عدد العاملين السعوديين ارتفع إلى أكثر من 60 ألفًا، وأنه سيتم إضافة كثير من الوظائف للتوطين.

سعودة الوظائف:

ولفت مستشار الموارد البشرية إلى أن القضاء على فيروس كورونا بشكل كامل في المملكة بالتأكيد سيعود بالنفع على سعودة الوظائف وزيادة الأعداد، متابعًا أن الشباب السعودي اليوم عنده نهم للعمل، وكثير منهم متعطشون لدخول سوق العمل، وكثيرون بإمكانهم إنشاء مشروعات خاصة بهم، لكنهم يلجؤون إلى التعلم أولًا ومعرفة كواليس المجالات التي يرغبون في العمل بها قبل فتح مشروعاتهم الخاصة.