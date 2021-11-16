أكد المستشار القانوني محمد الوهيبي أن هناك تسترًا تجاريًّا على بعض مشاهير التواصل الاجتماعي.

المستشار القانوني محمد الوهيبي : يوجد لدينا تستر تجاري على بعض مشاهير التواصل الاجتماعي @loweyrm#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/SNOTS7bSUS

— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 16, 2021

وقال الوهيبي خلال حواره إلى برنامج “سيدتي” المذاع على قناة روتانا خليجية: إن بعض مشاهير التواصل الاجتماعي للأسف يعيشون بمستنقع، موجهًا رسالة إلى بعض العوائل السعودية بسرعة الرفع بشكوى للجهات الرسمية ضد بعض المشاهير الذين أساؤوا لسمعتهم.

نظام لمكافحة الجرائم المعلوماتية:

وتابع المستشار القانوني: حريتك لا تتجاوز حريات الآخرين، وهناك نظام لمكافحة الجرائم المعلوماتية وليس معنى أن الحساب شخصي أن حريتك مطلقة فيه، وهناك من يتضرر من حساباتك.