وجه المستشار القانوني الدكتور عمر الجهني، تحذيرًا من العصابات المشتركة، وذلك بعد تداول مقطع فيديو يوثق واقعة اعتداء على الموظفين داخل مطعم شهير في الرياض.

فيديو | المحامي والمستشار القانوني د. عمر الجهني: العصابات المشتركة تبدأ بمحض الصدفة وتكبر حتى تصبح عصابات منظمة فإذا لم يراقبها القانون ويوقفها استمرت في اعتداءاتها وبدأت تشعر بنشوة الاعتداء على الغير#نشرة_التاسعة #الإخبارية pic.twitter.com/PkrwXQdlFu

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 2, 2021

الجريمة المنظمة:

وقال الجهني خلال مداخلة إلى قناة الإخبارية: إن الجريمة المنظمة تبدأ أحيانًا بمحض الصدفة وتكبر حتى تصبح عصابات منظمة، فإذا لم يراقبها القانون ويوقفها استمرت في اعتداءاتها وبدأت تشعر بنشوة الاعتداء على الغير.

عمل جماعي للإيذاء:

وتابع المستشار أن الواقعة المشار إليها يستطيع أن يكيفها القاضي على أنها عمل جماعي مشترك في إيذاء الغير، مشيرًا إلى أن المعتدين في حالة سجنهم أحيانًا تبدأ لديهم العزة بالإثم في حالة إيداعهم في سجن واحد، فيحاولون الخروج بأشياء جديدة ضد المجتمع لذلك تعمل السجون على تعديل سلوك النزيل.