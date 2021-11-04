أعلن نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر – قبل قليل- عن رفعه شكوى للجهات الرسمية ضد المسيئين الذين غردوا بإساءات ضد النادي وجماهيره في الفترة الأخيرة.

نص بيان النصر:

وجاء بيان النادي كالتالي عبر حسابه في “تويتر”: “رفعت إدارة النادي شكوى إلى الجهات الرسمية تجاه مغردين أساؤوا إساءات كبيرة لجماهير النصر، وتؤكد إدارة النادي أنها ستتعامل بحزم في هذه القضية أو أي تصرف آخر مسيء يمس نادي النصر وجماهيره الغالية”.

وكان مسلي آل معمر رئيس النادي عقب على البيان قائلًا: “رغم ثقتي التامة في تميز جهات الرصد لكل ما يشق اللُحمة الوطنية ويثير الرأي العام إلا أننا قدمنا أيضًا شكوى رسمية ضد المغردين الذين أساءوا جماهير النصر تُقدر بالملايين ولا نقبل الإساءة لأي منهم، كيف لا وهناك منهم قامات كبيرة يكرمون عما ورد في المقطع المؤسف”.

تحذير هيئة الإعلام المرئي والمسموع:

وبوقت سابق، وجهت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تحذيرًا حول نشر أي تجاوزات أو إساءات من شأنها تأجيج التعصب الرياضي عبر منصات الإعلام المختلفة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت الهيئة إلى أن لجنة الالتزام بها ستنظر في التجاوزات الإعلامية لإيقاع الجزاءات بشكل عاجل، وتشمل غرامات مالية تصل في حدها الأعلى إلى مليون ريال، وإحالة التجاوزات الداخلة ضمن اختصاص الجهات الأخرى لاتخاذ ما يلزم حسب اختصاصها.

وأشارت إلى أهمية البعد عن المهاترات والسجالات التي تثير الاحتقان والتعصب الرياضي بين أفراد المجتمع، مؤكدة أنها لن تتهاون في إيقاع الجزاءات بحق المخالفين.