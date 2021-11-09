تصادم قطار ركاب في مصر مع شيول قطع عليه السكة الحديد ما أدى إلى انقلاب الشيول وتعطل حركة القطارات في المسار فيما لم يتم الكشف عن وقوع إصابات.

تفاصيل تصادم قطار ركاب في مصر

وأعلنت هيئة السكك الحديدية، الثلاثاء، اصطدام قطار ركاب محرم بك -الضبعة برافعة بدون أرقام، في موقع غير مخصص للعبور بالكيلو 115 بين العلمين سيدي عبد الرحمن، مشيرة إلى أن ذلك حدث أثناء حركة القطار الأول.

وذكرت الهيئة أن سائق القطار لاحظ عبور رافعة من مكان غير مخصص لذلك، وأطلق صافرات التحذير أكثر من مرة، لكن سائق الرافعة لم يمتثل للتحذيرات ما أدى إلى اصطدام القطار به.