يواجه الفريق الكروي الأول بنادي التعاون، أزمة، وذلك قبل مواجهة نادي الباطن بعد غدًا الأحد في الجولة الـ12 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

إصابة حارس التعاون تثير قلق جوزيه جوميز:

ويعانى سكري القصيم من إصابة حارسه البرازيلي كاسيو أنجوس؛ وذلك بسبب عدم التعافي من الشد في العضلة الخلفية، قبل انطلاق الجولة الـ12.

ويأمل المدرب البرتغالي جوزيه جوميز في أن يكون حارسه كاسيو أنجوس في أفضل جاهزية له للمشاركة ضد الباطن، خاصة أن سكري القصيم يسعى للفوز في الجولات المقبلة، لتفادي الهبوط.

ويرغب مدرب التعاون في تحقيق الفوز على الباطن وتدشين عودة قوية للفريق في رحلة الدوري السعودي للتقدم إلى منطقة الأمان في أسرع وقت .

سكري القصيم يسعى للابتعاد عن الهبوط:

ويتواجد سكري القصيم في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، بعد مرور 11 جولة من عمر البطولة.

يذكر أن سكري القصيم كان عانى منذ بداية الموسم الحالي من التخبطات الفنية والنتائج السلبية، التي أدت لإقالة المدرب البريطاني نيستور إل مايسترو وتعيين جوزيه جوميز.