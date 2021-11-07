أدان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي معبرًا عن دعم بلاده للعراق حكومة وشعبًا.

السيسي يدعم العراق في مواجهة الإرهاب

وقال الرئيس المصري عبر حسابه الرسمي في فيسبوك: تابعت بقلق بالغ أنباء محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فجر اليوم وإذ أدين هذه المحاولة الغاشمة أدعو الله أن يحفظه وأن يتحقق الأمن والاستقرار للعراق وشعبه كما أدعو كافة الأطراف والقوي السياسية بالعراق إلي التهدئة ونبذ العنف والتكاتف من أجل الحفاظ علي استقرار الدولة وتحقيق آمال الشعب العراقي الشقيق.