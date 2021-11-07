أدان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي معبرًا عن دعم بلاده للعراق حكومة وشعبًا.
السيسي يدعم العراق في مواجهة الإرهاب
وقال الرئيس المصري عبر حسابه الرسمي في فيسبوك: تابعت بقلق بالغ أنباء محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فجر اليوم وإذ أدين هذه المحاولة الغاشمة أدعو الله أن يحفظه وأن يتحقق الأمن والاستقرار للعراق وشعبه كما أدعو كافة الأطراف والقوي السياسية بالعراق إلي التهدئة ونبذ العنف والتكاتف من أجل الحفاظ علي استقرار الدولة وتحقيق آمال الشعب العراقي الشقيق.
مصر تدين استهداف مصطفى الكاظمي
بدورها أكدت الخارجية المصرية في بيان لها عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات لمحاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس مجلس الوزراء العراقي.
واكدت مصر وقوفها مع العراق ضد كل ما يُهدد أمنه واستقراره، أو ينال من تماسك جبهته الداخلية وشددت على أن تلك الأعمال الإرهابية البائسة لن تُثني العراق عن استكمال مسيرة الإنجازات الوطنية، والتي كان آخرها عقد الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي.
ودعت مصر جميع الأطراف العراقية إلى ضبط النفس، وتغليب المصلحة الوطنية بهدف الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة العراق الشقيق.
اترك تعليقاً