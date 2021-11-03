أكدت حنان بنوب المصممة السعودية للمجوهرات أن معرض المجوهرات الفريدة ضمن فعاليات موسم الرياض حدث كبير في المملكة يهدف إلى تغيير واجهة صناعة المجوهرات في المملكة عن طريق جمع الصاغة المهمين في السوق المحلي والعالمي في منصة واحدة.

أهداف معرض المجوهرات

وبينت في تصريحات لـ ” المواطن ” أن هذا المعرض يفيد كل باحث عن المجوهرات النادرة والساعات الفاخرة لتواجد العديد من المختصين في هذا المجال مشيرة إلى أن من أهم أهداف معرض المجوهرات هو تمكين المرأة السعودية لتحقيق طموحاتها ونجاحتها تماشيًا من رؤية 2030.

وحول مشاركتها كمصممة سعودية أوضحت أن مشاركتها بتواجد العديد من المصممين والمصممات ما هو إلا توصيل رسالة بأنهم جزء لا يتجزأ من دعائم الوطن، ومساهمين في دعم عجلة التطوير، بالإضافة إلى أن المشاركة فرصة عظيمة لا تتكرر ومعبرة عن شعور السعادة فيه، مؤكدة أن المشاركة ينعكس على المشاركين ببناء علاقات مشتركة ما بين مستثمرين محليين وأجانب وكذلك بين المصممين المتواجدين في هذا المعرض الضخم في منطقة الشرق الأوسط.