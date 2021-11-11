كشفت تقارير صحفية آخر تطورات مستقبل اللاعب سيرجي روبيرتو مع نادي برشلونة الإسباني.

لا يوجد تطورات لتجديد عقد نجم برشلونة:

وصعد روبيرتو للفريق الكروي الأول بالبارشا في 2010 وفي عام 2018، كان جدد عقده مع الفريق حتى عام 2022.

وقال الصحفي ماتيو موريتو، الموثوق به عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة “تويتر”: إنه لا توجد تطورات في ملف تجديد عقد روبيرتو، على مدار الفترة الحالية.

وأضاف أنه سيتعين على تشافي المدير الفني الجديد، وماتيو أليماني المدير الرياضي، عقد اجتماع في الأيام المقبلة ثم التحدث إلى وكيل اللاعب للتفاوض واتخاذ القرارات النهائية.

البارشا لا يريد داني ألفيس:

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن البارشا فكر في ضم اللاعب البرازيلي داني ألفيس نجم يوفنتوس وباريس سان جيرمان سابقًا، لكن شبكة “RadioCat” الإسبانية قالت: إن برشلونة لا يفكر على الإطلاق في ضم ألفيس خلال الفترة المقبلة.

وكان داني ألفيس عاد إلى البرازيل ووقع عقدًا مع نادي ساوباولو البرازيلي لكن سرعان ما تم فسخ العقد بسبب خلافات مادية، ليكون اللاعب صفقة انتقال حر بالفترة الحالية.