يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لخوض معسكر في مدينة دبي، خلال فترة توقف المسابقات لإقامة بطولة كأس العرب 2021 في قطر.

الاتحاد يعسكر في دبي:

وأشار الإعلامي علاء سعيد، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن بعثة الاتحاد ستُغادر إلى دبي، صباح يوم الخميس المقبل، على أن تكون العودة إلى جدة يوم 12 ديسمبر.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مباراتين وديتين، الأولى أمام العين في السادس من ديسمبر، على أن تكون المواجهة الثانية ضد الجزيرة يوم 11 من الشهر ذاته.

ويغيب عن العميد في معسكر دبي ثنائي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، سعود عبدالحميد ومهند الشنقيطي، بالإضافة إلى المصري أحمد حجازي، لمشاركتهم في بطولة كأس العرب.

العميد هذا الموسم:

وستكون أول مباراة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بعد فترة التوقف الحالية، أمام نظيره الفتح، يوم 20 من شهر ديسمبر، وذلك ضمن منافسات الدور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

على الجانب الآخر، يتصدر العميد جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة، ويمتلك مباراة مؤجلة ضد الهلال، وبفارق نقطة واحدة عن الشباب الوصيف وضمك صاحب المركز الثالث.