أعلن نادي النصر، قبل قليل، عن برنامج الفريق الأول لكرة القدم الإعدادي خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

النصر يعسكر في الخبر:

ومن المقرر أن يتجمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في العاصمة الرياض، يوم 10 نوفمبر، ويُغادر إلى الخبر لإقامة معسكر إعدادي هناك.

ولفت النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أنه سيُلاقي الاتفاق وديًّا، يوم 14 نوفمبر، على أن يعود إلى الرياض في اليوم التالي، استعدادًا لاستئناف المسابقات.

ويأمل المدير الفني البرتغالي بيدرو إيمانويل في تجهيز الفريق الأول لكرة القدم بدنيًّا وفنيًّا بشكل مميز خلال فترة التوقف الدولي الحالي، أملًا في تصحيح الأخطاء وتحقيق نتائج إيجابية، لمصالحة الجماهير.

العالمي هذا الموسم:

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، بعد خسارته ضد الشباب في الجولة الـ11؛ ولكنه يملك مباراتين مؤجلتين.

وعلى الصعيد القاري، ودع العالمي بطولة دوري أبطال آسيا 2021، بعد خسارته أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدور نصف النهائي.