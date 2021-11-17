كشف الرئيس التنفيذي لنيوم، نظمي النصر، معنى أوكساچون، التي جرى الإعلان عنها كمدينة صناعية عائمة، وعما ستحتويه مدينة أوكساچون.

الرئيس التنفيذي لـ #نيوم "نظمي النصر" يشرح معنى #أوكساجون، التي جرى الإعلان عنها كمدينة صناعية عائمة، ويتحدث عما ستحتويه المدينة.

عبر: @H_alsufayan pic.twitter.com/FVIRbYin59 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 16, 2021

وأكد النصر، في لقاء على قناة العربية، أن أوكساچون جاء فيها الاسم من كلمتين الأوكس معناها أكسجين وجون هو الشكل المثمن، وهذه فيها رسائل اهتمام بالبيئة فالأكسجين هو المنبع الرئيسي لنظافة البيئة والأكتجون هو شبه أسلوب هندسي يبين أهمية المدينة.

وتابع أن مدينة أوكساچون هى باكورة الصناعة في نيوم وهى المدينة الصناعية الرئيسية، لافتًا إلى أنه عند اكتمال المدينة سيكون بها ميناء عالمي.

إنشاء أوكساچون:

وأعلن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إنشاء مدينة نيوم الصناعية “أوكساچون” التي تشكل خطوة أخرى ضمن مخطط نيوم الرئيسي، وتستهدف تقديم نموذج جديد لمراكز التصنيع المستقبلية وفقًا لإستراتيجية نيوم المتمثلة في إعادة تعريف الطريقة التي تعيش وتعمل بها البشرية في المستقبل.

موقع مدينة أوكساچون:

وتحتل “أوكساچون” منطقة كبيرة في الركن الجنوبي الغربي من نيوم، وتتركز البيئة الحضرية الأساسية حول الميناء المتكامل ومركز الخدمات اللوجستية الذي سيضم غالبية سكان المدينة الصناعية، ويقلل التصميم الثُّماني الفريد للمدينة من أي تأثيرات على البيئة، حيث سيوفر أفضل ما يمكن من استخدامات الأراضي، لدعم توجه نيوم في الحفاظ على ما نسبته 95% من البيئة الطبيعية، كما تشكل المدينة أكبر هيكل عائم في العالم وتعد مركزًا لتطوير نيوم لـ“الاقتصاد الأزرق” وذلك بالاعتماد على البحار في تحقيق التنمية المستدامة، مما يعكس تركيز نيوم على التطوير الإبداعي والمبتكر.