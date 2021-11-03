كشف المعماري عبدالرحمن الزعاقي تفاصيل تجربته في بناء فيلا كاملة بتكلفة لا تتجاوز 431 ألف ريال.

فيديو | بعد بنائه فيلا كاملة بـ 431 ألف المعماري عبدالرحمن الزعاقي: غلاء تكاليف البناء بسبب كبر مسطحات البناء و"كل شيء بالمتر"#الراصد pic.twitter.com/zmtgqq8dzC

— الراصد (@alraasd) November 2, 2021

ترشيد وشكل جمالي:

وقال الزعاقي خلال تصريحات إلى برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية، إنه اعتمد على مجموعة من الأفكار في تجهيز الفيلا، من بينها الأرض الخرسانية الخالية من البلاط والسقف المكشوف، موضحاً أن هذه الأساليب جمعت بين الترشيد في تكلفة البناء والشكل الجمالي للمنزل.

سبب ارتفاع تكاليف البناء:

وأعاد المعماري ارتفاع تكاليف البناء في السوق السعودي إلى كبر مساحات مسطحات البناء، وهو ما يُعد السبب الرئيسي في غلاء تكاليف البناء، خاصة أن هذه التكلفة تُقدر وفقًا لعدد أمتار مسطحات البناء، مشدداً أن تقليص هذه المساحة هو العامل الرئيسي في التوفير بتكاليف البناء.