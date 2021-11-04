كشف المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب الفريق الكروي الأول في الهلال، عن مفاجأة سارة لجماهير الزعيم بعد الفوز على ضمك وقبل خوض نهائي دوري أبطال آسيا.

التوقف الدولي فرصة لتجهيز المصابين

وتحدث جارديم بعد الفوز على ضمك قائلًا: “لدينا فرصة كبيرة لاستعادة اللاعبين المصابين قبل النهائي، وأرغب بلعب مباراة ودية قبل النهائي بـ 8 أيام”.

وأضاف جارديم: “أمام مباراة نراها أمام أعيننا ولدينا هدف كبير لتحقيق اللقب الآسيوي وإسعاد جماهيرنا”.

وواصل قائلًا: “فترة التوقف فرصة لاستمرار الإعداد للنهائي وهي فرصة لاستعادة اللاعبين المصابين”.

ملخص مباراة الهلال ضد ضمك

وحقق الفريق الكروي الأول بنادي الهلال فوزًا ثمينًا على حساب نادي ضمك بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ11 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ الشوط الأول من اللقاء بضغط هجومي قوي من قبل لاعبي أزرق العاصمة سعيًا إلى الفوز وإحراز النقاط الثلاث.

وأهدر لاعبو الأزرق مجموعة من الفرص خلال الشوط الأول لينتهي النصف الأول من اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، تمكن فريق الزعيم من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب أندري كاريلو في الدقيقة الـ55 بطريقة جميلة.

وواصل الأزرق ضغطه ليضيف اللاعب مصعب الجوير الهدف الثاني بالدقيقة الـ92.