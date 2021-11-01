تلقى المدرب الروماني كوزمين كونترا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد خبرًا سارًا وذلك قبل مواجهة نادي الفتح في الجولة الـ11 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

استعدادات قوية لمواجهة الفتح

وسوف يستعيد كونترا، خدمات المدافع حمدان الشمراني في مباراة الفتح، وذلك بعد أن غاب عن مواجهة نادي الحزم بسبب تلقيه بطاقة حمراء في مباراة الشباب في الجولة التاسعة، التي انتهت بفوز الشباب بثنائية دون رد.

وسوف يغيب عن المباراة الظهير الأيمن سعود عبدالحميد بسبب تواجده مع المنتخب السعودي في أوزبكستان، حيث سيواجه الأخضر الأولمبي غدًا بنجلاديش لخطف بطاقة التأهل نحو كأس آسيا.

ومن المتوقع الدفع باللاعب مهند الشنقيطي كظهير أيمن وحمدان الشمراني ظهير أيسر.

23 مليون ريال لم تساعد الاتحاد

وبوقت سابق، كشفت تقارير إعلامية عن أن نادي الاتحاد تم تحويل مبلغ مالي قدره 23 مليون ريال له، وذلك من أجل تسديد الديون الخاصة به للحصول على الرخصة الآسيوية، لكن ذلك لم يؤت ثماره.

وذكر برنامج ” رياضة سكوب” أنه كان قد تم تحويل 23 مليون ريال لـ العميد لدفع الديون والمستحقات ولكن دون جدوى، حيث لم يحصل العميد على الرخصة الآسيوية بنهاية الأمر.

وكان الاستئناف الذي تقدم به نادي الاتحاد لـ نيل الرخصة الآسيوية قد رُفض، ليتم اعتماد مشاركة كل من الهلال والفيصلي والشباب والتعاون في دوري الأبطال العام المقبل.