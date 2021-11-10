كشف أستاذ المناخ سابقًا في جامعة القصيم، عبدالله المسند عن مفارقة مناخية غريبة فيما يتعلق بدرجات الحرارة في كل من عرعر وجازان أو بين شمال وجنوب المملكة بوجه عام.

درجة الحرارة في عرعر وجازان

وقال المسند : من المفارقات اللطيفة أن درجة الحرارة الصغرى في جازان فجر اليوم 25.4م وهي أعلى من درجة الحرارة الكبرى في عرعر ظهر أمس 22.8م، أي أن الظهر في عرعر أبرد من الفجر في جازان.

وتابع المسند : والسبب يعود لعاملين: الموقع الفلكي، والموقع الجغرافي.

درجات الحرارة المسجلة اليوم

يذكر أن مشعر عرفات سجل أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم عند 37.4 مئوية، فيما سجلت ينبع 37 بينما كانت أقل درجات الحرارة في طريف التي سجلت 6 درجات والقريات التي سجلت 6.2 درجة.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لظهور السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.