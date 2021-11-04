لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وجرح آخرون جراء حادثي إطلاق نار في الولايات المتحدة.

مقتل 3 نساء:

وذكرت الشرطة الأمريكية أن ثلاث نساء قتلن وجرح اثنان في حادث إطلاق نار بمدينة نورفولك في ولاية فيرجينيا.

وأوضحت الشرطة أن المشتبه به معروف لدى السلطات لكنه لم يتم القبض عليه بعد.

إصابات:

كما أصيب ثلاثة أشخاص في إطلاق نار وقع بساحة انتظار للسيارات بمطعم في مدينة ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية، حسبما أفادت السلطات أمس الأربعاء.

وقالت السلطات، إن اثنين من الجرحى في حالة حرجة، مشيرة إلى أن مُطْلِق النار فرّ من موقع الحادث في سيارة.