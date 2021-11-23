أشاد الملتقى الأول لرواد الأعمال بمنطقة تبوك بالتحولات الاقتصادية في المنطقة، لاسيما وأن المملكة تعوّل، ومنذ إطلاق رؤية 2030، على استحداث نمط اقتصادي جديد يتولى رواد الأعمال دفة القيادة فيه.

وأكد الملتقى الذي نظمه معهد ريادة الأعمال الوطني “ريادة”، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي بنك التنمية الإجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” على أهمية الجهات التي تدعم المشاريع الصغيرة، ودورها في نمو المشاريع، من خلال تفعيلها للأنشطة التنموية وتحويلها لمحرِّك اقتصادي يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي، كما تعد أيضًا بمثابة العمود الفقري للقطاع الخاص.

أوراق عمل:

وتناول الملتقى الذي أقيم أمس بفندق جاردن فيو، بحضور مدير فرع معهد ريادة الأعمال الوطني بمنطقة تبوك المهندس فهد المطيري، وعدد من رواد الأعمال والمهتمين بمجال ريادة الأعمال بالمنطقة عدد من أوراق العمل التي قدمها نخبة من المختصين، وجاء من أهمها: نموذج العمل التجاري، وتجارب أصحاب المنشآت المتوسطة والصغيرة، ودورهم في إحداث نقلة نوعية في المجال التجاري، إضافة إلى إستعراض بنك التنمية للمنتجات التي يقدمها لقطاع الأعمال والعمل الحر، وورقة عمل قدمها صندوق تنمية الموارد البشرية تحت عنوان “تسعة أعشار”.

حضور وتفاعل:

إلى ذلك أكد مدير فرع “ريادة” بتبوك، المهندس فهد المطيري، أن هذا الملتقى التكاملي قد جاء تجسيدًا للأهمية البالغة في تناغم مجالات وإهتمامات الشباب مع ثقافة العمل الحُر، وذلك لطرح الرؤى والتجارب في دعم وإنماء ريادة الأعمال وتنمية التفكير الريادي الموجه نحو مجالات الإبداع الشبابية المتعددة التي ينعم بها أبناء هذا الوطن المعطاء، منوهًا بما شهده الملتقى من حضور وتفاعل يؤكد حاجة الجميع إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر مساعدة الشباب والفتيات في تأسيس مشاريعهم، وهو ما تعمل عليه “ريادة” بالشراكة مع كافة الجهات ذات العلاقة، للوصول إلى ثقافة رياديةٍ عالية.

وفي ختام الملتقى تم تكريم المشاركين والمتحدثين بهذا الملتقى والرعاه بنك التنمية الاجتماعية، صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، وصفوة المهيدب لطب الاسنان، ورواد الأعمال من قبل مدير فرع معهد ريادة الأعمال الوطني بمنطقة تبوك فهد المطيري.