برعاية كريمة من الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، افتتح وكيل إمارة منطقة عسير محمد بن سلطان بن جريس، بحضور نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المساعد لسياسات التدريب والجودة المهندس عبدالرحمن المرواني، ومدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي، الملتقى الإلكتروني الثاني للجودة والتميز المؤسسي الذي تنظمه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير عبر الاتصال المرئي.

جزء من المسؤولية الاجتماعية:

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة، الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي، خلال حفل الافتتاح، أن الملتقى جزء من المسؤولية الاجتماعية والعلمية للتدريب التقني والمهني، حيث يهدف إلى نشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي من خلال عدة فعاليات تثقيفية عن التميز وإبراز الممارسات المميزة على مستوى منشآت المؤسسة والمجتمع المحلي بمنطقة عسير.

تحقيق رؤية المنطقة والإستراتيجية:

وأضاف أن الملتقى يسعى كذلك إلى تحقيق رؤية المنطقة ومتطلبات الإستراتيجية الوطنية للجودة الهادفة إلى أن تكون المملكة بمنتجاتها وخدماتها معيارًا عالميًّا للجودة والإتقان.

وقد قدمت خلال الملتقى عدد من أوراق العمل والمحاضرات حول الجودة وأهميتها حيث قدمت إمارة منطقة عسير محاضرة بعنوان “تجربة إمارة منطقة عسير في غرفة إدارة أزمة كورونا” قدمها الدكتور طارق الفلقي، كما قدم مدير عام الاعتماد المؤسسي بهيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور عبدالرحمن المطيري محاضرة بعنوان “معايير الاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب”، وقدم عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد عبدالعزيز الهاجري محاضرة بعنوان “إستراتيجية الجودة”.

وشاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير بورقة عمل عن “تطبيق مبادئ نظام إدارة الجودة في تعليم عسير.. خطوة نحو التميز”، قدمها محمد المقرفي مشرف الجودة وقياس الأداء، كما تم تقديم ورقة عمل عن تجربة الكلية التقنية بالمدينة المنورة في جائزة الملك عبدالعزيز وهي التي حصلت عليها مؤخرًا، قدمها وكيل ضبط الجودة بالكلية المهندس فليح الحربي، وفي نهاية الملتقى تم عرض عدد من التجارب المميزة بالمنشآت التدريبية بمنطقة عسير.