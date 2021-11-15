تواصلت أمس الأحد منافسات كأس موسم الرياض للصقور، التي تقام بالشراكة بين نادي الصقور السعودي والهيئة العامة للترفيه في مقر النادي بملهم شمال الرياض، من خلال إقامة ستة أشواط، اثنان منها للمحترفين، وأربعة للمُلاك، وخُصصت جميع الأشواط لفئة جير شاهين (فرخ قرناس).

نتائج أشواط الأمس في كأس موسم الرياض للصقور

وجاءت البداية بأشواط المُلاك، حيث حقق “حرباء” لسعد بن سالم الهجمي المركز الأول في الشوط الأول (فرخ) بتوقيت 14.332 ثانية، واحتل “صدام” لراشد بن حسن البوعينين المركز الثاني، وحلَّ “لبيه” لخالد بن محمد الجربوعي ثالثًا، و”عقايب” لطلال نايف العتيبي رابعًا، و”حشيم” لسعيد بن سيف المطيري خامسًا.

وفي الشوط الثاني (فرخ)، خطف “A3” لعبدالرحمن راشد الدوسري المركز الأول بتوقيت 14.099 ثانية، وأحرز “اروقيت” لناصر مقحم القحطاني المركز الثاني، وجاء “سندان” لسعود بن راشد الدعيج في المركز الثالث، و”فال” لمحسن بن ناصر المري في المركز الرابع، و”توق” لياسر محيسن المطيري في المركز الخامس.

بعدها، انطلق الشوط الثالث (قرناس)، وخطف “نبهان” لثقل بن هجر الدوسري المركز الأول بتوقيت 13.563 ثانية، وجاء “عجايب” لسلمان سامي العنزي في المركز الثاني، و”مبروك” لخالد فهد القريني في المركز الثالث، و”منوه” لعبدالله بن صالح العريفج في المركز الرابع، و”j4″ لعلي بن مبارك البوعينين في المركز الخامس.

وفي الشوط الرابع بكأس موسم الرياض للصقور الذي يُسمى “قرناس”، تمكن “حزام” لسلطان بن راشد البوعينين من خطف المركز الأول بتوقيت 13.947 ثانية، وجاء “ذيب” لفهد بن محمد الدوسري في المركز الثاني، وحل “وشلونك” لمحيسن بن غالي المطيري في المركز الثالث، و”مدباس” لخالد فهد القريني رابعًا، و”j4″ لمحمد راشد البوعينين خامسًا.

أما الشوط الخامس فكان للمحترفين جير شاهين فرخ، وفيه حقق “هقوة” لموسى محيسن المطيري المركز الأول بتوقيت 13.814 ثانية، فيما خطف عبدالهادي بن عبدالله المطيري المركزين الثاني والثالث عبر “المميز” و”رولكيس”، وجاء “المجازف” لعبدالله بن عبدالهادي المطيري في المركز الرابع، وحل “مزعل” لمحمد عبدالله بن هجرس الدوسري خامسًا.

ختام مثير لـ أشواط أمس

وجاء الختام مثيرًا مع شوط جير شاهين قرناس دوليين، وفيه خطف “فلاج” لفهد محمد البرغش المنصوري المركز الأول بتوقيت 13.508 ثانية، وجاء “مذخور” لمسفر عبدالله هجرس الدوسري في المركز الثاني، وحقق “مرعب” لسطام بن فهد الزعبي في المركز الثالث، وحقق “موفق” لفلاج عبدالله بن هجرس الدوسري المركز الرابع، وجاء “الزير” لحميد بن محمد البرغش المنصوري خامسًا.