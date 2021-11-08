رغم إعلانها الانفصال رسميًا عن زوجها محمود المهدي أبقت الفنانة المصرية الشابة منة عرفة على صورها التي جمعتهما معًا ولم تقم بحذفها من حسابها على انستقرام ما أثار دهشة الكثير من المتابعين.

طلاق منة عرفة

وكان المهدي هو من سبق بإعلان نبأ الطلاق عبر تغريدة في حسابه على انستقرام قال فيها : ” تم الانفصال .. كل حاجة قسمة ونصيب وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها” الأمر الذي تسبب في صدمة الجماهير خاصة وأنه لم يمر سوى عدة أشهر على عقد القران.

وبعد ساعات من الصمت ردت الفنانة الشابة عبر خاصية القصص القصيرة لحسابها على انستقرام بالقول: “كل شيء قسمة ونصيب.. تم الانفصال وربنا يوفق الجميع”.

الزوجة الثالثة

وكان محمود المهدي عقد قرانه على “منة” قبل حوالي 4 أشهر وفي لقاء إعلامي بعد الزواج أعلن انه سبق له الزواج مرتين ولديه 3 أطفال، مشيرًا إلى أنه تزوجهما، وكان في عمر الـ 19، مؤكدًا أنه كان لديه ظروفه الخاصة، موضحًا أن منة كانت على علم بكل شيء.

وأثارت تصريحاته جدلًا واسعًا، حيث اتهمه البعض باستغلال منة عرفة ونجوميتها، الأمر الذي دفعها للرد قائلة: أعلم كل شيء عن محمود، فمنذ أول يوم كشف لي حقيقة زواجه، وأن لديه أطفالًا، وأنا أحبه كما هو، وأزداد غيرة عليه كل يوم.

يذكر أن منة عرفة ممثلة مصرية شابة من مواليد 1999، بدأت التمثيل للمرة الأولى من خلال مسلسل السندريلا مع المخرج سمير سيف في عام 2005، وشاركت بعدها في العديد من الأعمال السينمائية، منها: مطب صناعي، حلم العمر، البيه رومانسي، آخر كلام، وجيران السعد، كما شاركت في جميع مواسم سيتكوم راجل وست ستات.