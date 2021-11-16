انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الصين ضد منتخب أستراليا الأول لكرة القدم ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2022، بتقدم الكنغر بهدف دون رد.

منتخب أستراليا يتقدم بهدف

وبدأت مباراة الصين ضد منتخب أستراليا الأول لكرة القدم المقامة على ملعب “جراهام أرنولد”، بشكل سريع، وسط محاولات من اللاعبين لتسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمة خطف الثلاث نقاط.

وظل التعادل السلبي سائدًا حتى الدقيقة 38، قبل أن ينجح ميشيل ديوك في هز الشباك برأسية رائعة بعد تلقيه عرضية مميزة من الجانب الأيمن، لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة بتقدم الكنغر بهدف نظيف.

وقبل مباراة اليوم، يحتل منتخب أستراليا الأول لكرة القدم المركز الثاني في مجموعته بالتصفيات النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 في قطر برصيد 10 نقاط، فيما تتواجد الصين بالمركز الخامس برصيد 4 نقاط.

السعودية تحافظ على الصدارة

وفي مباراة أخرى بالمجموعة، نجح منتخب السعودية الأول لكرة القدم في الفوز على مضيفه فيتنام اليوم، ليعزز تواجده في صدارة المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).