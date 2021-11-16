انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب إنجلترا ضد سان مارينو، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، بفوز الأسود الثلاثة بنتيجة 10/ 0.

منتخب إنجلترا يتقدم بسداسية:

وبدأت مباراة منتخب إنجلترا ضد مضيفه سان مارينو بشكل سريع، حيث بدأ المدير الفني جاريث ساوثجيت بتشكيلة من البدلاء، ونجح في التقدم عند الدقيقة السادسة عن طريق هاري ماجواير.

وضغط بقوة بعد الهدف، ولعب ساكا كرة قوية لتصطدم بمدافع منتخب سان مارينو، فيليبو فابري ويحرز هدفًا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 15، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لمنتخب الأسود الثلاثة عند الدقيقة 27.

وتأكد الحكم من صحة ركلة جزاء منتخب إنجلترا بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، ونفذها هاري كين بنجاح، قبل أن يضيف الهدف الثاني له والرابع لبلاده عند الدقيقة 31، بعد متابعته لعرضية من سميث رو.

وواصل هاري كين تألقه وسجل الهدف الثالث له والخامس لبلاده عند الدقيقة 39 من ركلة جزاء، قبل أن يهز الشباك بالهدف السادس عند الدقيقة 42 بتسديدة مميزة، لينتهي الشوط الأول يتقدم منتخب إنجلترا على سان مارينو بسداسية نظيفة.

الأسود الثلاثة إلى كأس العالم:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، هدأ اللعب ونجح حارس مرمى منتخب سان مارينو بينيديتيني في التصدي لتسديدة سميث رو عند الدقيقة 52، قبل أن يسجل اللاعب ذاته هدفًا عند الدقيقة 58 بعد تلقيه تمريرة مميزة من أبرهام.

وتمكن مينجز من تسجيل الهدف الثامن عند الدقيقة 69 من كرة رأسية، وحصل لاعب سان مارينو روسي على البطاقة الصفراء الثاني، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء له، ويُكمل منتخب بلاده المباراة بعشرة لاعبين.

وسجل بيلينجهام هدفًا عند الدقيقة 71، ولكن ألغاه الحكم لوجود مخالفة على أبرهام، ليعوض الأخير الخطأ ويسجل الهدف التاسع عند الدقيقة 78، بعد عرضية مميزة من أرنولد، وأحرز ساكا الهدف العاشر بعد دقيقة واحدة، لتنتهي المباراة بتحقيق إنجلترا لفوز كاسح على سان مارينو بعشرة أهداف دون رد.

ورفع منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم رصيده إلى 26 نقطة في صدارة المجموعة التاسعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وبفارق 6 نقاط عن بولندا التي خسرت بهدف نظيف أمام المجر، لتخوض الملحق.