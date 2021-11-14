سيغيب عن منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم 5 لاعبين وذلك قبل مواجهة منتخب سان مارينو في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022.

ولن يتواجد جوردان هندرسون، جاك جريليش، رحيم سترلينج، ماسون ماونت، ولوك شو في قائمة المنتخب الإنجليزي لمواجهة سان مارينو.

سبب غياب الخماسي عن المنتخب الإنجليزي

وكشفت التقارير سبب غياب الخماسي، حيث يغيب كل من جاك جريليش وهندرسون ولوك شاو، بداعي الإصابة، بينما يغيب رحيم ستيرلينج لأسباب شخصية، ويغيب ماسون ماونت لـ جراحة في الأسنان.

ماجواير يدافع عن نفسه

وفي وقت سابق، دافع هاري ماجواير، مدافع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ومنتخب إنجلترا، عن طريقة احتفاله بهدفه في شباك منتخب ألبانيا أول أمس الجمعة، وذلك خلال مباراة المنتخبين في تصفيات كأس العالم 2022 عن القارة الأوروبية.

وكان ماجواير احتفل بطريقة وضع يديه على أذنيه في إشارة منه أنه لا يستمع إلى الانتقادات التي تهاجمه مؤخرًا، مما أشعل غضب مجموعة من اللاعبين السابقين، كونهم وصفوا احتفال ماجواير بأنه مبالغ فيه، لأن اللاعب كان مستواه متراجعًا مؤخرًا مع فريق مانشستر يونايتد.

وقال ماجواير بعد مباراة ألبانيا: “الاحتفال لم يكن مقصودًا به أي شخص، أعلم تمامًا أنني قائد مانشستر يونايتد وتراجع أداء الفريق يجعلني معرضًا للانتقادات وأُقدر هذا تمامًا”.

وأضاف ماجواير: “لقد كان الهدف الأول لـ منتخب إنجلترا في المباراة وبالطبع يجب أن أكون سعيدًا بعد إحرازي لهذا الهدف”.