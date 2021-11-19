أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قبل قليل، عن التصنيف الجديد للمنتخبات عن شهر نوفمبر، وشهد تقدم منتخب السعودية الأول في الترتيب.

منتخب السعودية يتقدم

وصعد منتخب السعودية الأول لكرة القدم مركزًا واحدًا في تصنيف فيفا الجديد، ليحتل المركز رقم 48 عالميًا، بـ1441.17 نقطة، ويتواجد في المركز الأول خليجيًا، والخامس عربيًا وآسيويًا.

وتألق منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة مدربه هيرفي رينارد بشكل لافت في التصفيات النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022، ونجح في التعادل سلبيًا خارج ملعبه أمام أستراليا، قبل أن يفوز على فيتنام في أرضها.

وينفرد الأخضر بصدارة ترتيب المجموعة الثانية في التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر برصيد 16 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن منتخب اليابان الوصيف، ويمكن الاطلاع على الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

المنتخب البلجيكي يحافظ على الصدارة

وفي السياق ذاته، حافظ المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم على صدارة تصنيف فيفا، يليه البرازيل ثم فرنسا، وحل منتخب إنجلترا رابعًا، ثم الأرجنتين، وتراجعت إيطاليا مركزين لتحتل المرتبة السادسة.

وتواجد المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم في المركز السابع بالتصنيف الجديد، ثم البرتغال، وحلت الدنمارك تاسعًا، ونجح منتخب هولندا في العودة إلى العشرة الأوائل بعد تألقه في التصفيات المونديالية.