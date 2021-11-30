انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب قطر ضد البحرين ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العرب 2021، بتحقيق العنابي لفوز هام بهدف دون رد.

شوط أول سلبي:

وسبق مباراة منتخب قطر ضد البحرين التي أُقيمت على إستاد البيت حفل افتتاح ضخم لمنافسات بطولة كأس العرب 2021، بحضور العديد من القادة العرب ونجوم الكرة، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو.

وانطلقت المباراة بشكل سريع وسط محاولات من المنتخبين لتسجيل هدف مبكر، وتسهيل مهمته في خطف أول ثلاث نقاط، إلا أن اللاعبين لم ينجحوا في هز الشباك، ليُخيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة قطر ضد البحرين.

منتخب قطر يخطف الفوز:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت المحاولات وسط ضغط كبير من العنابي الذي يحظى بتشجيع الجماهير في المباراة، إلا أن التعادل السلبي ظل سائدًا حتى الدقيقة 69 من عمر المواجهة العربية.

ونجح عبدالعزيز حاتم في فض اشتباك التعادل السلبي برأسية رائعة مستغلًّا كرة عرضية قوية من الجانب الأيسر، لتشتعل المواجهة لتسجيل هدف جديد، ولكن لم تنجح المحاولات، لتنتهي مباراة منتخب قطر ضد البحرين بفوز العنابي.