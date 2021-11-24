تشكل الموسيقى إحدى أعمق التجارب التي ترافق زوار موسم الرياض 2021، بمنطقة الموسيقى في “بوليفارد رياض ستي”، حيث تسهم في خلق إيقاع مختلف لرحلات الزائر بين مناطق الموسم.

حضور آلة العود في البوليفارد

وتمثّل آلة العود أحد العناصر المهمة في متجر “ملك العود”، الذي يبرز حضورها ومكانتها، حيث يقدم أفخم الآلات الموسيقية في موقعه بين مسرح عبادي الجوهر ومسرح أم كلثوم، بخامات من الدرجة الأولى تضمن لمستخدميها أعلى مقومات الصوت والأداء.

ويضم المتجر أجود أنواع آلات العود المصنوعة من أخشاب الأبنوس والسيسم والورد والجوز، وكذلك خشب البليسندر والسانتوس والمهوجني والسيدار، إضافة إلى خشب البروس والبلوط وعين الكتكوت.

سعر العود

وتتفاوت قيمة آلات العود في المتجر بين 1950 ريالًا و30 ألف ريال، ويحظى ظهر العود بعناية مضاعفة في صناعته وكسوته بأنواع التطريزات والترصيع بالأحجار الكريمة والفضة، حتى صدف السلحفاة مع ورق الذهب، كما تتباين أصواتها بين الحادة والرخيمة والشرقية، حسب احتياج الفنان الذي يستعملها.

وتحتوي منطقة الموسيقى على منصة للعروض الحية، وثلاثة متاجر لبيع الأدوات الموسيقية، وأكاديمية لتعليم الموسيقى، و15 موقعًا لبيع العطور والإكسسوارات والملابس، إضافة إلى 8 مطاعم تصل مساحتها إلى 1500م2، يُستقبل فيها الزوار في أجواء موسيقية.

وتعد منطقة “بوليفارد رياض ستي” إحدى أكبر الفعاليات الترفيهية في المملكة، وتضم فعاليات عدة، منها: الحدائق والنافورة الراقصة، مراكز الألعاب العالمية، المطاعم والمقاهي، إضافة إلى العديد من المسارح المخصصة للعروض المسرحية والغنائية.