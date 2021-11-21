وثق مقطع فيديو مشهدًا بديعًا لتدفق سيول الكِتب بين طريف والقريات في منطقة الحدود الشمالية بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت مصحوبة بالبرد.

وأظهر المقطع جريان الأودية والشعاب وتساقط البرد الخفيف فيما لا تزال الفرصة مهيأة لسقوط المزيد من الأمطار.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، وتمتد إلى الأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية على الخليج العربي، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على مرتفعات عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي بسرعة 22-44 كم/ساعة وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.