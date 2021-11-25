احتضنت “بوليفارد رياض سيتي”، إحدى مناطق موسم الرياض 2021، تصاميم المهندس السعودي محمد السليماني في منطقة الموسيقى، حيث مارس مهاراته في التصميم وأشرف على مراحل بناء وتنفيذ مطعم “ليالي شامية”، بطابع يحاكي البيوت الشامية وتراثها القديم.

هوية شامية:

وأشار المهندس السليماني إلى أن تصاميمه مستمدة من الهوية التراثية الشامية، التي نجح في مزجها مع جماليات البناء الحديث، مؤكدًا أنه استلهم تصميم المطعم من اسمه الذي يحمل دلالات عميقة ترتبط بهوية عربية قديمة معروفة في الشام.

وتجمّل المطعم الذي صممه السليماني بالنافورة الشامية التي كانت حاضرة دائمًا في أعراف وتقاليد البناء الشامي، وتحاكي الطابع التراثي من خلال بنائها المميز، وقد كان إنجاز المطعم تحديًا كبيرًا، إذ انتهت أعمال بنائه في وقت قياسي لم يتجاوز 45 يومًا، على مساحة تصل لنحو 1,250 م2.

تفاصيل دقيقة:

وأوضح السليماني أن التفاصيل الدقيقة للتصميم لم تكن تقليدية، إذ استوحاها من دراسات ومراجع هندسية متخصصة، لافتًا إلى أن المطعم يحتوي على نحو 90 فانوسًا من الفوانيس الشامية العتيقة، مؤكدًا أن مهمة تصميم المطعم دفعت به إلى السفر للخارج لجلب كثير من القطع، التي ساعدته في إخراج التصميم بشكل جمالي يحاكي الموروث الشامي العتيق.

وبين السليماني أن هناك عددًا من المشاريع التي أُسند إليه تصميمها، إلا أن إنجاز مشروع المطعم الشامي تطلب التفرغ له، الأمر الذي جعله يصب اهتمامه وتركيزه على “ليالي شامية”، ليضمن تنفيذه بالشكل الجمالي اللائق بموسم الرياض 2021.