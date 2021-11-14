لطالما كانت مشاهد الأشباح والموتى السائرين ومصاصي الدماء، تحبس أنفاس المشاهدين خلف الشاشات، لكنها في منطقة “الرياض ونتروندرلاند” تثير موجات من الصراخ ونوبات من الضحك الهستيري، حيث يتعمق زوار المنطقة في تجربة مواجهة الخوف والرعب من خلال دخول المنازل ومواجهة ظلامها الدامس وسكانها الدمويين.

فعاليات الرياض ونتروندرلاند

وفيما تكتظ منطقة الرعب بالزوار في انتظار أدوارهم لدخول بيوت الرعب، تتجول هياكل الأشباح وشخصيات أفلام الرعب الشهيرة بينهم، مثيرةً الهلع أحيانًا ونوبات من الضحك، والكثير من اللحظات التي توثقها ذاكرتهم في هذه التجربة المميزة.

وتهيئ المنطقة أكثر من منزل تعرض في داخلها بيئات مرعبة عبر مؤثرات بصرية ودرامية وصوتية تحاكي أجواء الرعب، وتجعلهم يعيشون أقوى تجارب الإثارة والترقب بما تحتويه من مخلوقات قد تداهمك في الظلام، أو وحوش تقتحم عليك المكان أو حتى مهرجين قتلة يحاصرونك تحت جنح الظلام.

تزاحم الزوار في منطقة الرعب

وتمثل منطقة الرعب إحدى أكثر المناطق ازدحامًا في “الرياض ونتروندرلاند” بما تضفيه من ترفيه تتساوى فيه ردات فعل الصغار والكبار، وتنتظر الزوار أكثر التجارب تشويقًا داخل بيوت الرعب بما تحتويه من عوالم تجعلهم يواجهون أسوأ مخاوفهم من خلال العبور بين أكثر مشاهد الأفلام دمويةً ورعبًا.

وتتكامل المنطقة مع قريناتها الست في “الرياض ونتروندرلاند”، حيث تقع بين منطقتي “دريم لاند كرنفال” ومنطقة “الصندوق السحري”، كما يمكن للزوار الوصول إليها مقابل ساحة التزلج، وتعد وجهةً لأصحاب القلوب القوية ومحبي المغامرات العجائبية.