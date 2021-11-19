روى المواطن نايف الزهراني من محافظة المخواة، تفاصيل هجوم القرود الشرسة على طفله بمحافظة وتعرضه لإصابة خطيرة وجرح عميق في الفخذ.

قطعان من القرود الشرسة تهاجم طفلا في "المخواة".. ووالد الطفل يروي تفاصيل الواقعة لياهلا#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/U4cTzbwPjo

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 18, 2021

وقال نايف الزهراني، لبرنامج “يا هلا”، على قناة “روتانا خليجية”: “إنه يوم الاثنين قبل صلاة العصر، خرجت ابنته 10 سنوات، وطفله 3 سنوات، لرمي النفايات في الحاوية أمام المنزل، وأثناء عودتهم هاجمتهم القرود”.

إصابة خطيرة للطفل

وأكد الزهراني أن طفله تعرض لجروح خطيرة في الفخذ، وأثرت على حالته النفسية مازال يعاني منها إلى اليوم، ولله الحمد على كل حال.

القرود تهاجم الأهالي

وقال “إن القرود تنتشر صباحًا ومساءً في الحي، وتعتدي على السيارات والمزارع”، مؤكدًا أن هذا ليس الهجوم الأول بل تهاجم الأهالي باستمرار بحثًا عن الطعام، مطالبًا من الجهات المعنية التدخل لحماية الأهالي.