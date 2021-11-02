استقبل المجلس البلدي لأمانة منطقة الرياض ملاحظات وشكاوى أهالي النهضة المتمحورة حول انتشار المجمعات التجارية والازدحام، الذي تتسبب به صغر مواقفها فضلًا عن الموضوعات الأخرى المتعلقة بها، وقد تابع المجلس أمانة منطقة الرياض حول هذه الملاحظات.

زحام مروري:

وجاءت إفادة الأمانة حول كل واحدة منها، إذ أوضحت حول تسبب المجمعات التجارية بالزحام المروري نتيجة لقلة المواقف فيها، أن هذه المجمعات لديها رخصة مزاولة نشاط مع التزامها بوجود المواقف الخاصة بها. ويعود الزحام الحالي في شارع سلمان الفارسي لوجود حفرية سيول تسبب مضايقة للشارع، وجرى توجيه المقاول بسرعة تنفيذ المشروع.

أبواب مفتوحة:

وحول وجود أبواب مفتوحة لهذه المجمعات تجاه بيوت السكان، بيّن كشف المختصين وجود باب واحد في أحد المجمعات مخصص للطوارئ بناء على توجيه الدفاع المدني.

الحاويات:

وحول وضع حاويات المجمعات التجارية مقابل منازل السكان جرت مخاطبة إدارة النظافة لبيان مدى نظامية وضع الحاويات التجارية جهة الشارع السكني. وفيما يخص طلب إغلاق شارع أبي جعفر اليمامي المتفرع من شارع سلمان الفارسي أو جعله مسارًا واحدًا، فقد تم تحويل الموضوع إلى إدارة التصاميم والدراسات للنظر فيه.