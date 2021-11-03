حظي المسجد النبوي على مدى الحقب الزمنية الماضية بالاهتمام الكبير من حكومة المملكة؛ حيث أُطلقت جملة من المشروعات الكبرى لخدمة المسجد النبوي وقاصديه، وتوسيع مساحته وتزويده بمختلف الخدمات اللازمة لخدمة المصلين والزائرين للسلام على سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام.

منظومة الخدمات في المسجد النبوي:

واضطلعت منظومة الحرمين الشريفين بدورها بامتياز في تقديم أرقى الخدمات لزوار المسجد النبوي نقلات نوعية انطلاقًا من رؤية الرئاسة 2024 المنبثقة من الرؤية 2030؛ ممثلة في وكالة المسجد النبوي والتي تعتبر الذراع التشغيلية والخدمية والتنظيمية لثاني المقدسات الإسلامية.

السديس والتواجد الميداني لمتابعة الخدمات:

ويحرص الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بشكل متواصل على زيارة المدينة المنورة والتواجد والإشراف الميداني في المسجد النبوي وعقد اجتماعات مكثفة مع قيادات الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، بهدف تطوير منظومة الخدمات في الحرمين الشريفين لضمان الجودة والراحة لقاصديهما.

وعادة ما تشهد وكالة شؤون المسجد النبوي حراكًا كبيرًا من خلال عقد منتديات وحلقات وتدشين مبادرات وعقد عصف ذهني خلال زيارة الشيخ السديس للوصول إلى تحقيق المستهدفات وفق الأداء التشغيلي والخطط المرسومة لخدمة زائري وقاصدي المسجد النبوي.

تمكين المرأة أولوية:

وحظي ملف تمكين المرأة في رئاسة الحرمين بأولوية قصوى من الشيخ عبدالرحمن السديس في وكالة المسجد النبوي على غرار المسجد الحرام؛ حيث دشن الرئيس العام خلال زيارته الحالية للمدينة، خطة تمكين المرأة بوكالة المسجد النبوي، بحضور قيادات الوكالة.

واشتملت الخطة على (20) برنامجًا ومبادرة ودراسة تطويرية في جوانب؛ التعريف بالخدمات- التعاون الميداني- استقبال وخدمات خاصة- تطوير بيئة تقديم الخدمات- توفير أدلة استرشادية- خدمات رقمية وذكية-توفير أدوات وتجهيزات- التعاون مع جهات متخصصة- تنظيم زيارات خاصة- دراسات ومقترحات، خصوصًا أن الشيخ الدكتور السديس أعطى هذا الملف عناية خاصة؛ إيمانًا منه بالدور الكبير الذي تبذله القيادات النسائية بوكالة المسجد النبوي الشريف وتحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة ومواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

تمكين الشباب:

وقد ركزت خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 2024م على تمكين الشباب والمرأة، وتفعيل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والاهتمام بتنمية المكان والإنسان، والاهتمام بمكافحة الأوبئة، والمحافظة على سلامة زوار وقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، والاهتمام بنشر الوسطية والاعتدال والتسامح.

التحفيز والتطوير لضمان الجودة:

وثمن الشيخ السديس، القطاع النسائي في وكالة المسجد النبوي على الجهود العظيمة التي تقدمها الوكالة، وحرصهم على نقل الصورة المشرقة لجهود المملكة في خدمة المسجد النبوي وزواره وتطوير منظومة الخدمات في الحرمين الشريفين لضمان الجودة والراحة للقاصدات والزائرات.

ونجحت وكالة المسجد النبوي في مرحلة ما قبل جائحة كورونا وحشدت كافة طاقاتها بعد عودة المسجد النبوي بكامل قدراته التشغيلية مواكبة كافة المستجدات التقنية؛ وبحسب ما أوضحه الشيخ السديس، فإن تجويد الأداء من شأنه أن يسهم في إيصال رسالة الحرمين الشريفين فضلًا عن حتمية تذليل كافة الصعوبات والمعوقات أمام قاصديهما، إلى جانب ضرورة بذل المزيد من الجهود والعطاء من الجميع مع استشعار عظمة المكان والزمان والمسؤولية، التعاون والتناغم مع الجهات المشاركة ذات العلاقة والعمل بروح الفريق الواحد.

مذكرة تفاهم مع مركز بحوث ودراسات المدينة:

نشاط الشيخ السديس في المدينة لم يقتصر فقط على تعزيز جودة الخدمات في المسجد النبوي فحسب، بل تم برعاية الأمير فيصل بن سلمان أمير المدينة المنورة على توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة الرئاسة المسجد النبوي ومركز بحوث ودراسات المدينة المنورة. ومن أهداف المذكرة التعاون مابين وكالة، ومركز بحوث المدينة المنورة لعمل أبحاث وتطوير معرض عمارة المسجد النبوي.

ويسعى فريق الوكالة ومركز البحوث إلى تطوير المعرض والاعتناء بالمعروضات التاريخية والأثرية والمعلومات المقدمة بغرض تطويرها والمحافظة عليها من معروضات ومخطوطات تخص المسجد النبوي وتاريخه. وأكد الشيخ السديس، أن مذكرة التفاهم ستفتح الآفاق لتقديم العمل المميز لتطوير الجهود البحثية والعلمية وتقديم معلومات قيمة مفيدة لتاريخ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وستكسب الجهتان التطور والرقي في تقديم البحوث العلمية والتاريخية.

استشعار المسؤولية وتطوير الإبداع:

وكعادته يحرص الشيخ عبدالرحمن السديس على لقاء منسوبي وكالة المسجد النبوي لتخفيزهم على لقاء منسوبي وكالة المسجد النبوي لتحفيزهم على المبادرات التطويرية والبرامج العملية الإبداعية فضلًا استشعار المسؤولية بالعمل في المسجد النبوي وتقديم الخدمة لزائريه مكرمًا عددًا من منسوبي وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي؛ وذلك لتميزهم خلال أداء أعمالهم حيث أوصاهم بتبني معايير الجودة والإتقان، وتقديم كافة الخدمات لقاصدي المسجد النبوي على أكمل وجه.

كما دشن الشيخ السديس مبادرة الإعلامي الصغير التي أطلقتها الوكالة المساعدة للاتصال والشؤون الإعلامية لشؤون المسجد النبوي بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة.

وحضر التدشين من جانب الوكالة فضيلة مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري ووكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والميدانية الأستاذ عبدالعزيز بن علي الأيوبي، وعدد من منسوبي الوكالة وتكمن أهمية المبادرة لما قد تثمره في المستقبل من خلال تهيئة إعلاميين ناشئين وتأسيسهم تأسيسًا صحيًّا.