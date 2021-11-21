حقق موسم الرياض إنجازًا كبيرًا خلال الشهر الأول من انطلاقه، بوصول عدد الزائرين إلى 3 ملايين شخص.

فيديو يلخص ما حدث في الشهر الاول من موسم الرياض … والحمد لله وصلنا الى ٣ مليون زائر 💪❤️🇸🇦 … لا تجووون😉#موسم_الرياض pic.twitter.com/aOpcmuHbYJ

— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 21, 2021

جاء ذلك بحسب ما أعلن رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، حيث نشر مقطع فيديو استعرض أبرز إنجازات موسم الرياض وأهم الفعاليات التي تمت خلال الشهر الماضي.

مهرجان ترفيهي عالمي:

يذكر أن موسم الرياض هو مهرجان ترفيهي عالمي يقام في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

الرياض وجهة ترفيهية:

ويهدف لتحويلها إلى وجهة ترفيهية سياحية عالمية، وفقًا لأهداف برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030.

وانطلق موسم الرياض للمرة الأولى في العام 2019 واستقطب أكثر من 10 ملايين زائر، وينطلق موسمه الثاني في 20 أكتوبر 2021 بعد توقفه عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.