تواكب فعاليات موسم الرياض 2021 أحدث التجارب على منصات الترفيه الرقمية، حيث يتمتع الزوار بمشاهدة شخصيات مسلسل “لعبة الحبار”، في منطقة “الموسيقى”، إحدى المناطق الفرعية لـ “بوليفارد رياض سيتي”، في موسم الرياض 2021 ضمن العروض المصاحبة لأجواء المطعم الكوري “جينجي”.

مناطق موسم الرياض الترفيهية

وقد تحولت المنطقة المحيطة بالمطعم الذي يقدم مذاقات من أشهر الأطباق الكورية، إلى تجمّع يكتظ بالزوار الذين يرغبون بالتقاط الصور مع تلك الشخصيات، التي توحي لهم بأجواء المسلسل الذي كسر أرقامًا قياسية بما أحدثه من مشاهدات ضاربة.

ويعزز مطعم “جيجي” تجارب زواره من خلال عدد من العروض المصاحبة التي تغذي حواسهم، جنبًا إلى جنب مع وجباته المميزة، وتقديم لحوم الفيليه التي تنضج على طاولة الزائر على مهل، فيما تشكل “الكاريوكي” و”الديجي” مزيجًا إيقاعيًّا مع مشروبات “البوكتيل” الكورية وحلوى “البينق زو”.

فعاليات بوليفارد رياض سيتي

وتتكامل منطقة الموسيقى مع 8 مناطق فرعية أخرى في “بوليفارد رياض سيتي“، لتحمل الزائر نحو التجارب الترفيهية المتنوعة، فيما تتوزع على جنباتها العديد من المطاعم والمقاهي والمتاجر المصممة لجميع الأذواق والأعمار.