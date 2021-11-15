أعلنت الكلية التقنية في محافظة رفحاء ( تقنية رفحاء ) بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، عن موعد بدء التسجيل للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي الجاري 1443هـ، حيث ستفتح بوابة القبول لمدة عشرة أيام، بدءًا من الأحد 16 ربيع الآخر 1443هـ، حتى الثلاثاء 25 ربيع الآخر 1443هـ.

التسجيل في تقنية رفحاء

وأوضحت الكلية أن التسجيل سيكون متاحًا على الأقسام التي تدرب عليها الكلية في تخصصي: الدعم الفني، والموارد البشرية، والسلامة والصحة المهنية، عبر بوابة “قبولي” في موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.