سيخوض منتخب السعودية الأول لكرة القدم، مباراة سلطنة عمان في يناير المقبل، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة من تصفيات آسيا النهائية المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

ملعب مباراة السعودية وعمان

وسيلعب الأخضر المباراة في الرياض يوم 27 يناير المقبل على ملعب ” مرسول بارك” في الرياض.

وكان الأخضر هزم عمان بهدف دون رد في مسقط يوم 7 سبتمبر الماضي في تصفيات المونديال، حيث سجل اللاعب صالح الشهري هدف الفوز الوحيد لـ الأخضر.

عمان في مواجهة قوية ضد اليابان

وسيلعب المنتخب العماني بعد قليل مع منتخب اليابان، في مسقط وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من التصفيات.

يذكر أن المنتخب السعودي كان فاز ظهر اليوم على منتخب فيتنام بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة، حيث سجل صالح الشهري هدف فوز الأخضر الوحيد في الدقيقة الـ32 من عمر المباراة.

وفي الشوط الثاني، سجل فهد المولد هدفًا ثانيًا ولكن تم إلغاؤه من قبل حكم المباراة، بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وتعرض سلمان الفرج لإصابة قوية في رقبته أسفرت عن نزيف بعد تدخل عنيف عليه من قبل أحد لاعبي المنتخب الفيتنامي.

وأصبح رصيد الأخضر بعد الفوز 16 نقطة في صدارة المجموعة الثانية ليقترب المنتخب السعودي من التأهل لـ مونديال قطر، بينما تجمد رصيد منتخب فيتنام عند صفر من النقاط.

وكانت مباراة منتخب السعودية ضد فيتنام أُقيمت على ملعب ” ماي دينه” في العاصمة الفيتنامية هانواي.