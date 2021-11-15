يترقب الجمهور السعودي غدًا الثلاثاء، مباراة السعودية وفيتنام وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

موعد مباراة السعودية وفيتنام

وسوف تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب ” مي دينه” في العاصمة الفيتنامية هانواي.

وفي وقت سابق، أكد الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أنه سعيد ومحظوظ بتدريبه للاعبين الحاليين في الأخضر، وذلك قبل مواجهة منتخب فيتنام غدًا.

ماذا قال رينارد قبل مباراة الغد ؟

وتحدث رينارد في المؤتمر الصحفي قائلًا: ” وصلنا للمرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لـ كأس العالم في هذه المجموعة الصعبة، ولا يزال ينتظرنا العديد من المباريات الصعبة، لذلك يجب علينا أن نحتفظ بالروح التي لعبنا بها المباريات السابقة، وهدفنا هو الوصول لكأس العالم”.

وتابع رينارد: “نحترم المنتخب الفيتنامي كثيرًا فلديهم مجموعة من اللاعبين الموهوبين ونافس منتخبات المجموعة، وهم خسروا بفارق هدف من منتخبات أستراليا والصين واليابان، لكننا في المقابل نملك فريقًا لديه الطموح والرغبة الكبيرة للعمل”.

يذكر أن المنتخب السعودي يحتل صدارة المجموعة الثانية بتصفيات المونديال برصيد 13 نقطة بعد التعادل مع منتخب أستراليا بدون أهداف ظهر يوم الخميس الماضي.