تترقب الجماهير مباريات الأخضر في كأس العرب فيفا قطر 2021، أملًا في الظهور بشكل مميز والمنافسة على اللقب.

مواعيد مباريات الأخضر

وتُقام منافسات بطولة كأس العرب في قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى يوم 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 16 منتخبًا على 4 مجموعات، ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة.

ويفتتح الأخضر مشواره في كأس العرب بمواجهة الأردن، في الأول من ديسمبر المقبل، ثم يُلاقي منتخب فلسطين الأول لكرة القدم يوم 4 من الشهر ذاته، وستُقام المباراتان عند الساعة العاشرة مساء على استاد المدينة التعليمية.

ومن المقرر أن يواجه الأخضر المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، في السابع من ديسمبر، عند الساعة السادسة مساء على استاد الثمامة، وذلك في ختام مشواره بمنافسات مرحلة المجموعات في كأس العرب.

المنتخب السعودي يصل الدوحة

ووصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، إلى العاصمة الدوحة، ويتواجد ضمن البعثة اللاعب حسان تمبكتي، من أجل إكمال برنامج الإعداد والتأهيل المعد له مسبقًا.

ويقود مساعد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، لوران بونادي الأخضر في كأس العرب 2021، وأعلن عن قائمة تضم 23 لاعبًا من الشباب، وسط طموحات بتحقيق مفاجأة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).