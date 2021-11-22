كشفت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن موعد مباريات ثمن نهائي بطولة كأس الملك لموسم 2021/2022.

موعد مباريات ثمن نهائي كأس الملك

وستقام المباريات في المواعيد الآتية: “الشباب وضمك يوم 19 ديسمبر، الباطن والحزم، الفتح والاتحاد، الهلال والرائد يوم 20 ديسمبر، الفيحاء وأبها، النصر والاتفاق، التعاون والطائي، الأهلي والفيصلي الثلاثاء 21 ديسمبر”.

وفي وقت سابق، كشف نعيم البكر رئيس لجنة المسابقات بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم عن 3 امتيازات سيحصل عليها بطل كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2021/2022.

3 امتيازات لـ بطل كأس الملك

وقال في تصريحات لـ قناة SSC : ” البطل سيحصل على 10 ملايين ريال وسيشارك في دوري أبطال آسيا عام 2023، وكذلك سيضمن مقعدًا له في بطولة كأس السوبر السعودي”.

يذكر أن الفرق التي تشارك في النسخة الحالية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين هي أندية الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هذا القرار نظرًا لضغط روزنامة المباريات الذي سيشهد التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بالإضافة إلى بطولة كأس العرب الجديدة التي ستقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والتي ستقام في ديسمبر المقبل، بجانب مشاركات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا.