قرر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اللجوء إلى طبيب خاص في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك بعد تعرضه لإصابة عضلية مؤخرًا مع الفريق الباريسي.

وكان ميسي خرج بين شوطي مباراة سان جيرمان ضد ليل في الدوري الفرنسي ولم يشارك في مباراة لايبزيج الألماني أول أمس الأربعاء بـ دوري أبطال أوروبا.

ميسي يذهب إلى مدريد

وذكر موقع “توتو ميركاتو” الإيطالي، أمس الخميس، أن ميسي، يتواجد الفترة الحالية في مدينة مدريد الإسبانية، من أجل بدء عملية التأهيل في إحدى عيادات العلاج الطبيعي.

ويخضع نجم برشلونة الإسباني السابق، للعلاج تحت قيادة خواكين جوان، طبيب العلاج الطبيعي خاصة أنه سبق له وأن عالج النجم الأرجنتيني في عام 2015 بسبب إصابة مشابهة.

تعادل مخيب لـ سان جيرمان بدوري الأبطال

وفي سياق آخر، سقط الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان في فخ التعادل أمام نادي لايبزيج الألماني بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وبدأ نادي لايبزيج، المباراة سريعًا محرزًا الهدف الأول عبر اللاعب كريستوفر نكونكو بالدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول.

وواصل الفريق الفرنسي ضغطه ليضيف الهولندي جورجينيو فينالدوم هدف التعادل للفريق الفرنسي في الدقيقة الـ21.

وفي ظل بحث فريق لايبزيج عن إضافة الهدف الثاني، سجل فينالدوم الهدف الثاني لفريق العاصمة الفرنسية في الدقيقة الـ40.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم أبناء المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشينيو بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني، تراجع أداء نادي باريس سان جيرمان، لينجح فريق لايبزيج في إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب دومينيك سزوبوسزلاي في الدقيقة الـ90 من ركلة جزاء.